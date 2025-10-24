Красивые женщины: контрразведка США опасается россиянок

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Женщин с притягательной внешностью подозревают в шпионаже.

Почему контрразведка США опасается красоты россиянок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

Привлекательность россиянок и китаянок вызвала опасения у контрразведки США. Об этом написала газета The Times.

По мнению сотрудников спецслужб, девушек из этих стран могут использовать как шпионов для внедрения в качестве жен американских ученых. После этого первые получат доступ к технологическим секретам Соединенных Штатов.

«Россия и Китай отправляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — даже вступать с ними в брак и рожать детей», — отметили в публикации.

Как уточнялось в издании, такие женщины не всегда профессиональные шпионы, а часто они являются обычными гражданами, которые по собственной инициативе или по поручению стран проявляют желание собрать информацию.

При этом руководитель отдела разведки компании Pamir Consulting Джеймс Малвенон, который специализируется на оценке рисков для инвесторов в Китае, рассказал, что и в его сторону предпринимались такие попытки. Он отметил, что в последние годы к нему приходило множество запросов от молодых женщин с китайскими именами через соцсети. Помимо этого, Малвенон упомянул случай, когда двух китаянок не допустили на бизнес-конференцию в Вирджинии по подобным причинам.

