В Пхеньяне после шестилетнего перерыва снова открылся международный кинофестиваль

В КНДР в Пхеньянском международном киноцентре состоялась церемония открытия 18-го международного кинофестиваля. Глава национального управления кинематографии КНДР подчеркнул, что мероприятие поможет дальнейшему укреплению дружбы между прогрессивными странами всего мира.

После церемонии прошел показ художественного фильма, «Красный шелк» совместного российско-китайского производства. Картина была создана при участии Национальной Медиа Группы.

Пхеньянский международный кинофестиваль был основан в 1987 году. Ранее мероприятие проводилось раз в два-три года, а после 2019-го было приостановлено из-за пандемии COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что российско-китайскую кинокартину «Красный шелк» показали в Китайском культурном центре в Париже в присутствии послов России и КНР во Франции Алексея Мешкова и Денг Ли. Детективный экшен собрал около двух миллионов долларов и вошел в топ-5 лент по сборам в Поднебесной.



