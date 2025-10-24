Жуткие декорации: скандал на детском празднике в Хакасии

В Хакасии разгорелся скандал из-за декораций к детскому празднику. Инсталляцию сделали в духе Хэллоуина. Но она оказалась настолько страшной, что напугала даже взрослых. Подробнее — в сюжете корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Детский день рождения в Хакасии. Аниматоры в костюмах скелета водят детей вокруг очень странной инсталляции. Подобие трупа в мешке, подвешенное над кроватью, на которой привязана детская игрушка, у медведя еще и вспорот живот. Рядом кукла-пупс в брызгах крови. И вся стена в краске, напоминающей кровь. С призывами поиграть и помочь. Эти кадры в крупнейшем детском развлекательном центре Абакана сняла Екатерина Кузьмина.

«Перед нами оказалась сцена из какого-то ужастика», — прокомментировала женщина.

Она привела сына на день рождения дочери подруги. Инсталляция в стиле хоррор взрослых, мягко говоря, не впечатлила. Они такое не заказывали. Екатерина выложила пост в соцсетях, и понеслось. Как только не называли эту экспозицию в комментариях — и бал сатаны, и бесовщина.

«Я свои чувства пыталась скрыть от детей, чтобы праздник не испортить. Мамы, с которыми я пришла, то есть моя подруга и другие мамы, они тоже не поняли этого юмора. То есть они не поняли юмора. Дети это смотрели просто, впитывали как фон, как новую норму себе воспринимали, создавали», — поделилась Кузьмина.

По словам психологов, автор этой инсталляции, возможно, сам страдает какой-нибудь депрессией. Декорация может не только напугать ребенка, но и в дальнейшем отразиться на его психике.

«Там, где в черных пакетах висят трупы, ну, во-первых, это омерзительное зрелище, вниз головой. То есть это смерть, насильственная смерть. <…> Вот эти искалеченные символы детства, игрушки. Вот все это маленького ребенка крошечного от трех лет отсылает к взрослым с вопросами, почему моя жизнь так страшна», — объяснила психолог Ирина Смолярчук.

Как только фотографии этого арт-объекта завирусились в сети, в детском ТРЦ ужасающую конструкцию убрали. Сейчас о Хэллоуине здесь напоминают только воздушные шары, тыквы и паутины. По словам руководства, вообще, инсталляция — это совсем не их инициатива. Они просто творчески подошли к украшению очередного детского праздника.

«Был заказ, были пожелания, мы их придерживались. Такой индивидуальный подход. Творческая очень, отчасти», — оправдывается управляющая детским центром Ольга Завадина.

Уверяют, над экспозицией трудились, несколько дней делали, вложили много сил и креатива.

«Нет, конечно, это не труп, это просто мешок с пустыми бутылками. Заказчик 18+ у нас, у нас взрослые заказчики, мы у детей заказы не принимаем», — пояснила менеджер.

Оно и видно, что 18+, особенно по маске на медвежонке. Креатив сотрудников детского парка уже прогремел на всю страну. Помимо сомнительной славы, теперь им грозит еще и штраф — 50 тысяч рублей.

«В данной инсталляции присутствовали сцены насилия, что недопустимо. За нарушение данных законов, в том числе 436-го закона, предусмотрена административная ответственность», — объяснила юрист Надежда Беляева.

Хоть инсталляцию уже демонтировали, но ее успели увидеть тысячи дошкольников. Жалобы в Роспотребнадзор, Минкультуры и уполномоченному по правам ребенка Екатерина Кузьмина написала в этот же день. Все фотографии и видео приложила.

