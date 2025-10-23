Путин: у РФ и США есть много направлений для сотрудничества

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Однако ни одно из них не будет развиваться в условиях, когда стороны давят друг на друга.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Конструктивный диалог откроет перед Россией и США множество направлений для сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после XVII съезда Русского географического общества (РГО).

«У нас если, в конце концов, все-таки мы перейдем не к какому-то давлению, а перейдем к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере, то у нас много направлений для совместной работы», — сказал глава государства.

Он уточнил, что Москва открыта к совместной работе с Вашингтоном, будь то сотрудничество в экономической сфере или в какой-либо другой. Однако для выстраивания конструктивной связи инициативы РФ будет мало — необходима также вовлеченность США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в случае ударов Tomahawk по РФ ответ будет ошеломляющим. Путин заявил, что подобные действия — это попытка эскалации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:41
WSJ: Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао
19:38
Путин поддержал идею создания мемориала «Голоса погибших кораблей» в Кронштадте
19:30
Путин: у РФ и США есть много направлений для сотрудничества
19:29
«Это им дорого обойдется»: Путин пошутил про отмену поставок унитазов из РФ в ЕС
19:26
Путин: Трамп в свой первый срок ввел самое большое количество санкций против РФ
19:13
Путин: в случае ударов Tomahawk по РФ ответ будет ошеломляющим

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Русская земля родит еще Кулибиных»: Пермякова верит в создание машины времени
«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео