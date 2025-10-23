Путин: у РФ и США есть много направлений для сотрудничества

Конструктивный диалог откроет перед Россией и США множество направлений для сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после XVII съезда Русского географического общества (РГО).

«У нас если, в конце концов, все-таки мы перейдем не к какому-то давлению, а перейдем к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере, то у нас много направлений для совместной работы», — сказал глава государства.

Он уточнил, что Москва открыта к совместной работе с Вашингтоном, будь то сотрудничество в экономической сфере или в какой-либо другой. Однако для выстраивания конструктивной связи инициативы РФ будет мало — необходима также вовлеченность США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в случае ударов Tomahawk по РФ ответ будет ошеломляющим. Путин заявил, что подобные действия — это попытка эскалации.

