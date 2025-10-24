«Дорого им обойдется»: Путин высказался о новых санкциях ЕС и США против России

Главные новости этого дня вновь связаны с заявлениями нашего президента относительно сначала предложенных переговоров по Украине, а потом с той же скоростью и отмененных. Причины Владимир Путин сегодня назвал, но вместе с тем интересны события, которые начали происходить вслед за этим.

Ограничения на российскую нефть, новые санкции, окончательное решение по «Томагавкам». Похоже, кто-то решил подтянуть гайки в большой геополитической игре, только вот к чему это приведет, разбирался обозреватель «Известий» Павел Матвеев.

Между Западом и Россией теперь нет торговли унитазами, раковинами, игрушками с моторчиками и, вот тут важно, да, розами. В списке также соль, сера, графит, металлические руды. И чем вы хотели нас напугать, товарищи западники?

«То, что отменили приобретение наших унитазов — это им дорого обойдется. Они им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии. Это, конечно, попытка оказать давление на Россию, но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов. Это первое. Второе, это чисто экономическая составляющая. Да, ну и если говорить о политической части, то, конечно, это акт недружественный в отношении России, это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые вот только-только начали восстанавливаться. Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям», — заявил президент.

Конечно, насчет унитазов Путин шутит — не в них же дело. Дело в новых санкциях, европейские пришли моментально после введения американских, словно ждали. Впрочем, там все слушают Трампа, а он может и передумать. Если у большинства из нас горизонт планирования сейчас сутки-двое, то у Трампа, похоже, час-два. Ну как еще расценивать то, что он то не вводит санкции против российских компаний, то вводит, но сразу оговаривается?

«Послушайте, это грандиозные санкции. Они очень серьезные, они введены против двух их крупных нефтяных компаний, и мы надеемся, что эти санкции не продлятся долго. Мы надеемся, что боевые действия будут прекращены», — заявил Трамп.

У Европы 19-й пакет санкций, уже что там еще приплести? А что-то же надо. Решили красть российские активы — вроде как в долг Украине. Но и в самой Европе недоумение — например, в Бельгии, где, в частности, эти деньги находятся.

«Это не пустяк. Даже во время Второй мировой войны заблокированные активы никто не трогал», — подчеркнул премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Харизматичный Трамп, похоже, влияет и на впечатлительных коллег. Вот генсек НАТО пожаловал, как говорили, обсуждать некий план по Украине. Но то ли Рютте что-то услышал, то ли просто взглянул в серо-голубые глаза Трампа и все сам понял.

«Никакого „плана мира“ от генерального секретаря не существует. Я здесь, чтобы снова вести диалог с президентом США», — заявил Рютте.

В Москве пожимают плечами, мол, пусть сперва сами разберутся.

И как-то даже не все обратили внимание, что никаких «Томагавков» для Украины теперь не будет. Трамп ясно сказал. Путин подтвердил.

«Попытка эскалации. Но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — предупредил президент России.

А скорую встречу с Путиным в Венгрии Трамп ярко анонсировал и сейчас столь же ярко отложил. Путин не возражает.

«Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить, и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Надо сказать, что президент США с этим согласился и сказал, что с их стороны будут работать над подготовкой этой встречи. Будет работать целый ряд должностных лиц действующей администрации. Сейчас я вижу, я знаком с этим заявлением, президент США решил ее отменить или перенести эту встречу, скорее говорит о переносе этой встречи, на что можно сказать всегда: диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, тем более война, поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», — резюмировал Путин.

Европа, между тем, упрямо бьется головой в бетон: уже начала разработку 20-го пакета санкций. Да пусть себе. Соли и унитазов у нас и без них достаточно, а розы вырастут сами.

