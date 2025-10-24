Россия и Украина провели обмен телами погибших военных в формате «1000 на 31»

Обмен прошел в рамках стамбульских договоренностей, достигнутых в июне.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Тем временем Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военнослужащих.

Как сообщил помощник президента Владимир Мединский, российская сторона передала тысячу тел солдат, украинская — 31.

Новый раунд обмена состоялся в рамках стамбульских договоренностей, достигнутых в начале июня этого года.

