Россия и Украина провели обмен телами погибших военных в формате «1000 на 31»
Обмен прошел в рамках стамбульских договоренностей, достигнутых в июне.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
Тем временем Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военнослужащих.
Как сообщил помощник президента Владимир Мединский, российская сторона передала тысячу тел солдат, украинская — 31.
Новый раунд обмена состоялся в рамках стамбульских договоренностей, достигнутых в начале июня этого года.
