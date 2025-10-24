Подросток погиб от шальной пули, когда играл в видеоигры дома

В США шальная пуля убила подростка в его спальне

В американском штате Миссури 14-летний подросток Д’Юан Морген погиб, когда в его дом в Сент-Луисе попала шальная пуля. Об этом сообщает People.

По предварительным данным, вечером 8 октября на улице возле дома началась перестрелка между неизвестными. В этот момент подросток находился в спальне и играл в видеоигры. Пуля пробила окно и смертельно ранила его.

На место происшествия сразу прибыла скорая помощь, однако, несмотря на усилия врачей, спасти подростка не удалось. Родные мальчика сообщили, что он не имел никакого отношения к перестрелке и стал случайной жертвой.

Тетя погибшего Эрика Дэвис заявила, что семья требует справедливости и наказания виновных, подчеркнув, что «он не заслуживал того, чтобы так погибнуть».

Местная полиция начала расследование инцидента, квалифицировав его как убийство. Власти Сент-Луиса призвали жителей помочь в установлении личности стрелявших и предоставлять любую информацию, способную ускорить расследование.

