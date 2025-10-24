«Еле живу»: Костенко пожаловалась своим подписчикам на проблемы

На Анастасию Костенко напала осенняя хандра

На жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко напала осенняя хандра. На самочувствие модель пожаловалась в своем Telegram-канале.

Костенко попросила у интернет-пользователей совет. Ее интересовало, как люди борются с упадком сил и плохим настроением, спровоцированными сменой времени года.

«Я еле живу… Если села в машину, то стабильно сплю (поэтому пока не вожу). На меня очень влияет осень. И хоть я очень веселый человек, всегда на юморе, но сохранять этот настрой при такой погоде мне трудно», — призналась Анастасия.

Она отметила, что осенью и зимой не выйдет сделать то, что радовало знаменитость в теплое время года.

Поклонники модели откликнулись на просьбу поделиться лайфхаками хорошего настроения и продуктивности в дождливые дни. Многие советовали съездить на море. Однако модель отклонила данную идею, так как у детей школа и детский сад.

«Сон. Движение. Правильное питание»;

«Витамин D и C, какао, цитрусовые, веселая музыка и побольше радостного. Гирлянды, освежение в доме», — рекомендовали интернет-пользователи.

