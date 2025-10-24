Песков назвал исчерпывающими слова Путина об ответе на удары Tomahawk вглубь РФ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Обладателям этих ракет лучше хорошо подумать, прежде чем принимать подобное решение.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Песков назвал исчерпывающими слова Путина об ответе на удары вглубь РФ

Президент России Владимир Путин ясно дал понять, каким будет ответ на удары дальнобойных американских ракет Tomahawk по территории страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее российский лидер заявил в беседе с представителями СМИ, что ответ на возможные удары Tomahawk будет «очень серьезным, если не сказать ошеломляющим». Если противник нанесет по российской территории удар подобным оружием большой дальности, Москва расценит это как явную попытку эскалации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пообещал усилить войска ПВО и ПРО, если Вашингтон передаст Tomahawk Киеву. Позже, после телефонного разговора с Путиным, президент США Дональд Трамп стал выступать за завершение украинского конфликта без поставок дальнобойных ракет.

