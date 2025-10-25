Пленные боевики рассказали о бедственном положении ВСУ в Покровске

Боевикам отступать некуда: российские войска парализуют логистику ВСУ, а заградотряды расстреливают каждого, кто пытается бежать.

В ДНР началась кульминация сражения за Покровск. Российские войска прорвали оборону противника в центре города. Отступать боевикам некуда. За их спинами стоит заградотряд — расстреливают каждого, кто пытается сбежать. Единственный шанс выжить — сдаться нашим бойцам. Что и происходит чуть ли не каждый день. О чем рассказывают пленные, узнал военкор «Известий» Валентин Трушнин.

Обстановка в Покровске для противника резко ухудшается. Всушники все чаще сдаются в плен и описывают свое положение как безнадежное. Постоянное воздействие российской артиллерии и дроны парализуют логистику и наносят колоссальные потери.

«Очень сильно, по дороге вот мы заходили пешком, машины не едут, нас выбрасывают в посадки, мы идем пешком. Очень много FPV-дронов. Просто по дороге нас уничтожают. Много и раненых, просто валяются по посадкам, очень большие потери», — заявил военнопленный, командир отделения восьмой егерской бригады ВСУ Николай Арибус.

Отступать нельзя, расстреляет заградотряд, в роли которого выступает элитное подразделение «Скала», основной костяк которого составляют высокомотивированные нацисты. Всех отступающих они ставят к стенке без колебаний.

«В основном все тцкшниками отловленные, и все думали, как сбежать, но нас всегда пугали «Скалой», что постреляют, и все тому подобное, если сбежишь. Сами инструктора говорили: «Флаг в руки: беги — застрелят», — добавил военнопленный Игорь Стеблянко.

Перейти линию фронта тоже нельзя, уничтожит свой же дрон. Для многих боевиков ВСУ единственный шанс выжить — это дождаться русского солдата.

«Тяжело было на Покровск заходить, потому что очень много „птиц“. Если высунешь нос, все, сразу убьют. Очень много трупов, я шел, двухсотых очень сильно много. Дальше я увидел парней русских. Я спросил пароль, они нам кинули гранату, мы сразу сказали, что сдаемся», — добавил пленный Дмитрий Небулака.

Бойцы группировки «Центр» пленных не обижают. Проявляют гуманность.

«Пришли пацаны российские. И просто открыли сетку, мы ж в подвале сидели, говорят: сдавайся. Я сказал: да, сдаемся. Мы вышли, пацаны нам даже дали закурить. Говорят: молодцы, что сдались, живы останетесь. Нас забрали еще на одну позицию. Там вообще… Я был в летнем, нам даже зимнюю одежду не выдавали, эта армия. Мне пацаны дали бушлат, покормили батончиками», — рассказал военнопленный Руслан Басулкевич.

Судя по показаниям пленных, часть покровского гарнизона деморализована, особенно после того, как российская армия взяла под огневой контроль все дороги, ведущие в город. Однако остаются и высокомотивированные, хорошо обученные подразделения. Поэтому бои продолжаются, и нашим бойцам приходится ломать противника силой.

