Ультрамутант коронавируса BA.3 грозит переродиться в России в опасный патоген

Генетик Прусс: ультрамутант коронавируса BA.3 грозит новой волной заражений

Коронавирус, вызвавший в 2019 году вспышку неизвестной пневмонии по всему миру, продолжает функционировать и эволюционировать. Об этом сообщил генетик Дмитрий Прусс в социальной сети. Его слова привел doctorpiter.ru

По словам эксперта, говорить о деятельности одного из штамма вируса SARS-CoV-2 омикрона BA.3, который обнаружили еще в 2022 году, позволяет октябрьский геномный образец, поступивший из Нидерландов. Также «ультрамутант» доминирует и в Западной Австралии.

«Была возможность надеяться, что повальное преобладание штаммов семейства XFG вытеснило наконец экстремальные мутанты группы BA.3. Но нет, в новой загрузке 90% XFG, но и новейший пример BA.3 тоже есть», — сообщил Прусс.

Генетик отметил, что эволюция BA.3 в перспективе может дойти до развития патогена, который вызовет мощную волну заболеваемости, сравнимую со смертоносными 2020–2021 годами.

Прусс подчеркнул, что отечественные антитела практически бессильны против этого вида омикрона. Тем не менее, он отставал по заразности, поэтому без дополнительных мутаций не сможет стать всемирной угрозой.

Кроме того, опасения вызывает мутация двух кодонов BA.3 — поломка в механизме активации белка. По словам Прусса, такого никогда не наблюдали за всю историю пандемии.

Вирусам нового семейства SARS-CoV-2 XFG дали имена «стратус» и «франкенштейн». Это гибриды омикрона, их отличает высокая заразность, при этом болезнь протекает в основном в легкой форме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в России еженедельно регистрируют около 700 тысяч случаев гриппа и ОРВИ.

