Бессент: санкции против Густаво Петро связаны с производством наркотиков в Колумбии

Санкции США против Густаво Петро связаны с производством наркотиков в Колумбии

Санкции США, введенные в отношении президента Колумбии Густаво Петро, связаны с тем, что при нем производство кокаина в стране достигло рекордных темпов. Об этом утверждается в заявлении главы американского министра финансов Скотта Бессента.

«С приходом к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов», — говорится в сообщении.

По словам министра финансов США, Петро «позволил процветать наркокартелям и отказался остановить эту деятельность».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро. 19 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прекращают предоставлять субсидии Колумбии. Также Трамп назвал Петро наркоторговцем, подчеркнув, что глава Колумбии осведомлен о масштабной проблеме в стране, связанной с запрещенными веществами, но не предпринимает никаких действий для ее решения.

