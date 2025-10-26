«Довольно круто»: Овечкин проводит 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин проводит 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит 1500-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал 24-м хоккеистом в истории, который провел полторы тысячи и более игр в «регулярках» НХЛ, и восьмым — в составе одной команды.

В ночь на воскресенье, 26 октября, столичный клуб принимает на своем льду «Оттаву Сенаторз».

«Да, это довольно круто. Это особенный момент для меня и моей семьи. Мне повезло, что я смог сыграть так много матчей за одну команду. Когда приходишь в эту лигу, тебе хочется сыграть как можно больше матчей, но 1500 — это довольно большое число», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Овечкин может просыпаться каждый день и привносить любовь, энтузиазм и страсть к игре. Думаю, что он был способен делать это каждый божий день в течение 20 лет подряд, и это не изменилось. У него не было мрачных дней или: «Ах, ты знаешь, может быть, мне не хочется этого делать», — отметил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Овечкину 40 лет. Россиянин был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ — 2004 под общим первым номером. Форвард дебютировал в составе «Кэпиталз» 5 октября 2005 года в матче против «Коламбус Блю Джекетс». В той встрече он оформил дубль.

Александр Овечкин является обладателем Кубка Стэнли (2018) и Кубка Гагарина (2013), а также трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014) в составе сборной России. Трижды за карьеру он выигрывал «Харт Трофи» (2008, 2009, 2013) — приз, вручаемый самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Девять раз Овечкин становился обладателем «Морис Ришар Трофи» (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020) лучшему снайперу «регулярки» НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин побил «вечный» рекорд по голам в матчах регулярных чемпионатов НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы). Российский форвард продолжает улучшать уже собственное достижение, он в шаге от отметки в 900 голов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин забросил свою 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.