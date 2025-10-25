Дмитриев: Россия серьезно изучает проект тоннеля в США под Беринговым проливом

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 27 0

Проект осуществим, но пока есть политические трудности.

Тоннель Россия — США: что известно о проекте

Фото: Dmitri Lovetsky/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия прорабатывает проект строительства тоннеля, который может соединить территорию страны с США через Берингов пролив, так как считает эту идею осуществимой. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

"Мы серьезно изучаем этот проект, кстати говоря, он осуществим. Однако мы понимаем, что для этого необходимо преодолеть политические трудности", — сказал он.

Дмитриева отметил, что идея создания транспортного коридора между Россией и США появилась еще в XIX веке, и добавил, что такой проект имеет "много экономических оснований". По словам главы РФПИ, у американского миллиардера Илона Маска есть технологии, чтобы реализовать эту идею.

О проекте тоннеля между Россией и США Дмитриев заявил 17 октября после телефонного разговора глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам спецпредставителя российского лидера, строительство такого объекта обошлось бы в восемь миллиардов долларов и могло бы завершиться за восемь лет. На следующий день Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон начали переговоры по проекту тоннеля. 

Идею о строительстве трассы между Россией и США назвал интересной американский лидер. При этом против проекта выступил глава Украины Владимир Зеленский, что вызвало у Трампа смех. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:35
«Смысл сбежал»: как побороть экзистенциальный кризис
7:15
Как троянский конь: к Земле приближается «корабль инопланетян»
7:00
«Я же генерал»: Михалков ответил на вопрос про «котлы»
6:42
Дмитриев: Россия серьезно изучает проект тоннеля в США под Беринговым проливом
6:25
Рынок насыщен: импорт грузовиков в Россию упал на 92% за два года
6:07
Силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников ВСУ над Москвой

Сейчас читают

Еще одна, и 900: Овечкин забросил 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
Крыша надземной парковки обвалилась на Ладожском вокзале в Петербурге
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео