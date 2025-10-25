Дмитриев: Россия серьезно изучает проект тоннеля в США под Беринговым проливом

Россия прорабатывает проект строительства тоннеля, который может соединить территорию страны с США через Берингов пролив, так как считает эту идею осуществимой. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

"Мы серьезно изучаем этот проект, кстати говоря, он осуществим. Однако мы понимаем, что для этого необходимо преодолеть политические трудности", — сказал он.

Дмитриева отметил, что идея создания транспортного коридора между Россией и США появилась еще в XIX веке, и добавил, что такой проект имеет "много экономических оснований". По словам главы РФПИ, у американского миллиардера Илона Маска есть технологии, чтобы реализовать эту идею.

О проекте тоннеля между Россией и США Дмитриев заявил 17 октября после телефонного разговора глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам спецпредставителя российского лидера, строительство такого объекта обошлось бы в восемь миллиардов долларов и могло бы завершиться за восемь лет. На следующий день Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон начали переговоры по проекту тоннеля.

Идею о строительстве трассы между Россией и США назвал интересной американский лидер. При этом против проекта выступил глава Украины Владимир Зеленский, что вызвало у Трампа смех.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.