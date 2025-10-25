Григорий Лепс из-за болезни перенес несколько концертов

Дарья Корзина
Ранее зрители выразили недовольство поведением артиста во время выступления во Владивостоке.

Что случилось с Григорием Лепсом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Несколько концертов из-за болезни народного артиста РФ Григория Лепса отменены или перенесены. Об этом сообщается на официальной странице исполнителя в социальной сети «ВКонтакте».

«Все билеты действительны на новую дату. Причина — болезнь артиста», — говорится в сообщении.

Концерт в Ижевске, запланированный на 22 октября, отменен. Билеты подлежат возврату по месту приобретения. Выступление в Кирове, которое изначально стояло на 24 октября, перенесено на 9 декабря, концерт в Перми (25 октября) — на 11 декабря текущего года. При этом концерты в Казани и Самаре состоятся 28 и 30 октября соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во время концерта во Владивостоке часть зрителей выразила недовольство поведением народного артиста России Григория Лепса на сцене. Некоторые присутствующие отмечали, что певец курил и использовал нецензурную лексику. При этом, по данным очевидцев, выступление продолжалось около двух с половиной часов, а качество звука оставалось на высоком уровне.

