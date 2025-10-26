ВС РФ нанесли поражение украинскому ж/д составу с военной техникой в Донбассе

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Российские военнослужащие нанесли прицельные удары по производящим БПЛА украинским цехам.

Что поразили ВС РФ на Донбассе

Фото: © РИА Новости/Виктор Антонюк

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Поражение железнодорожному составу, перевозящему военную технику и вооружение в районы боевых действий, и энергетическим объектам нанесли Вооруженные силы (ВС) России в Донбассе. Об этом стало известно из сводки Минобороны России.

Помимо этого, в источнике отметили, что российские военнослужащие нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия и месту их запуска. Также они успешно поразили склад хранения безэкипажных катеров. К тому же атака производилась по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин обратился к нации 24 февраля 2022 года. В послании он объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Главными ее целями были названы демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы мирных кварталов ЛНР и ДНР.

Предпринятые попытки для урегулирования конфликта дипломатичным путем были проигнорированы со стороны Украины, поэтому Россия оказала на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

В свою очередь США, страны Евросоюза и НАТО охарактеризовали спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, когда начали оказывать военную помощь киевскому режиму.

Российская армия получила новые авиабомбы, способные изменить ход специальной военной операции.

Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

