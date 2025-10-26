ВС РФ нанесли поражение украинскому ж/д составу с военной техникой в Донбассе
Российские военнослужащие нанесли прицельные удары по производящим БПЛА украинским цехам.
Фото: © РИА Новости/Виктор Антонюк
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Поражение железнодорожному составу, перевозящему военную технику и вооружение в районы боевых действий, и энергетическим объектам нанесли Вооруженные силы (ВС) России в Донбассе. Об этом стало известно из сводки Минобороны России.
Помимо этого, в источнике отметили, что российские военнослужащие нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия и месту их запуска. Также они успешно поразили склад хранения безэкипажных катеров. К тому же атака производилась по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин обратился к нации 24 февраля 2022 года. В послании он объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Главными ее целями были названы демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы мирных кварталов ЛНР и ДНР.
Предпринятые попытки для урегулирования конфликта дипломатичным путем были проигнорированы со стороны Украины, поэтому Россия оказала на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
В свою очередь США, страны Евросоюза и НАТО охарактеризовали спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, когда начали оказывать военную помощь киевскому режиму.
Российская армия получила новые авиабомбы, способные изменить ход специальной военной операции.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 окт
- ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
- 17 окт
- ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области
- 8 окт
- ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
- 7 окт
- ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
- 6 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области
- 5 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР
- 1 окт
- Советник главы ДНР сообщил о подходе ВС РФ вплотную к Северску
- 24 сент
- В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
- 23 сент
- В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области
- 22 сент
- Раскрыты детали освобождения сел Муравка и Ольговское
100%
Нашли ошибку?