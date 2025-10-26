Собянин рассказал, как в Москве прошел крупнейший ИТ-конкурс России

София Головизнина
София Головизнина Журналист 27 0

Конкурсантам необходимо было решить 20 технологических задач, подготовленных департаментами Правительства Москвы и крупными компаниями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Москве подвели итоги седьмого хакатона «Лидеры цифровой трансформации». Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Это крупнейший российский конкурс разработчиков цифровых продуктов для государственных структур и бизнеса. Церемония награждения прошла в кластере “Ломоносов” в рамках молодежного фестиваля “ЛЦТ.Фест”. В этом году хакатон побил собственный рекорд — на него зарегистрировались больше 11 тысяч участников», — написал мэр Москвы.

Заявки поступили из 89 российских регионов и 26 стран, включая Китай, Индию, Иран, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Конкурсантам необходимо было решить 20 технологических задач, подготовленных департаментами Правительства Москвы и крупными компаниями. Главные направления — искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение.

Наибольший интерес вызвала разработка ИИ-помощника для выявления результатов компьютерной томографии органов грудной клетки без патологий, а также сервис, предоставляющий диспетчерам по водоснабжению и водоотведению информацию о вероятном возникновении технологических ситуаций, требующих дополнительного внимания или оперативных действий. Кроме того, в число лидеров вошло задание по созданию интерактивного электронного журнала общего строительного контроля.

В общей сложности в хакатоне приняли участие 1379 команд, лучшими стали 60. Авторы самых перспективных решений получат возможность внедрить свои разработки на практике.

