В конгрессе США поддержали продолжение диалога с Россией

Член конгресса США Анна Паулина Луна заявила о намерении продолжать диалог с РФ

В Вашингтоне состоялась встреча члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анны Паулины Луны со специальным представителем президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. По итогам переговоров Луна подчеркнула заинтересованность в дальнейшем развитии диалога с Россией.

«Эта встреча была невероятной. <…> Я надеюсь и молюсь о мире между нашими народами, чтобы мы все могли договориться и двигаться вперед, создавая наследие для будущих поколений», — заявила Луна в своей социальной сети X.

Кроме того, конгрессвумен добавила, что для всего народа США важно оказать поддержку американскому лидеру Дональду Трампу «в его усилиях по достижению мира».

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и США есть много направлений для сотрудничества. Однако ни одно из них не будет развиваться в условиях, когда стороны давят друг на друга.

