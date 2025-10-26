В Брянской области в результате атак украинских БПЛА пострадали двое жителей

В Бугаевке Брянской области два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе деревню Бугаевка Погарского района», — написал губернатор региона.

По информации главы региона, удары были совершены тремя дронами по движущимся гражданским автомобилям. В результате атаки были ранены водитель автомобиля, получивший ранения мягких тканей, и пассажирка другого транспортного средства. Мужчине госпитализация не понадобилась, а женщина с проникающими осколочными ранениями госпитализирована в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 26 дронов ВСУ над тремя регионами России. Беспилотники перехватили и ликвидировали с 11:00 до 16:00 по московскому времени.

