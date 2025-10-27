Трудности с «Фламинго»: Зеленский рассказал о проблемах при производстве ракет

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 45 0

Производство оружия замедлено из-за технических неполадок и задержек финансирования со стороны Запада.

Что из себя представляют украинские ракеты Фламинго

Фото: www.globallookpress.com/Fredrik Sandberg

Зеленский: в производстве ракет «Фламинго» наблюдаются технические проблемы

Производство ракетного вооружения типа «Фламинго», предназначенного для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сталкивается с трудностями из-за возникших технических проблем. Об этом 26 октября сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонной беседе с ведущей украинского телеканала ТСН.

Он пояснил, что при изготовлении ракет «Фламинго» возникли технологические проблемы, а также наблюдаются задержки с финансированием. Несмотря на эти обстоятельства, Зеленский выразил уверенность, что заказ якобы будет выполнен до конца текущего года.

Кроме того, он уточнил, что в настоящее время Соединенные Штаты не планируют передавать ВСУ дальнобойные ракеты типа Tomahawk.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил, что в случае ударов Tomahawk по РФ ответ будет ошеломляющим. Ракета Tomahawk — это американская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточного поражения важных наземных и морских целей, зачастую с кораблей и подводных лодок.

