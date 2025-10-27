Да здравствуют праздники! Россияне заранее получат зарплаты и пенсии в ноябре

Даниил Ципелев
Это коснется и других выплат.

Когда придет зарплата и пенсия за ноябрь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россияне в ноябре получат зарплаты и пенсии раньше обычного

Россияне, которые получают пособия и зарплаты в период с 1 по 4 ноября, получат выплаты заранее из-за праздничных дней. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если день выплаты заработной платы приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить зарплату в последний рабочий день», — отметила депутат.

Бессараб уточнила, что подобное правило распространяется и на выплаты, осуществляемые пенсионным фондом России.

«Таким образом, в период с 27 октября по 1 ноября будут выплачены в последний рабочий день, скорее всего, заработной платы, пенсии, пособия для тех получателей, кто должен был их получить до четвертого ноября включительно», — добавила парламентарий.

Ранее Социальный фонд России рассказал о том, что часть российских пенсионеров получат выплаты заранее. Это коснется тех, кому пенсии приходят на банковские карты в период с 3 по 4 ноября. Выплата будет осуществлена 1 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в 2026 году россияне могут рассчитывать на увеличение соцвыплат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

