Бум похудения: рынок средств для снижения веса в России бьет рекорды продаж

Эфирная новость 74 0

С начала года россияне потратили более 20 миллиардов рублей на препараты, аналогичные «Оземпику».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рынок средств для снижения веса в России бьет рекорды продаж

Россияне стали активно скупать аналоги препарата «Оземпик». Продажи выросли почти в 3 раза.

Как выяснили «Известия», с начала года россияне купили почти 3,5 миллиона упаковок на сумму более 20 миллиардов рублей. Повышенный спрос связывают с появлением на рынке недорогих отечественных дженериков и интересом к средствам для снижения веса.

Эксперты отмечают — принимать такие препараты нужно только по назначению врача. Лекарство изначально было разработано для лечения сахарного диабета II типа. Но последние годы оно также стало использоваться для похудения. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка. К 2035 году его мировой объем может достичь 150 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, помогает ли острая еда похудеть. Содержащееся в острой пище капсаицин придает ей жгучесть, а также влияет на процесс похудения. Это вещество ненадолго может повышать температуру тела и ускорить обмен веществ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025

Последние новости

9:10
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые открыто рассказали о своем романе
9:03
Подросток на «Ладе» врезался в дерево в центре Москвы
9:00
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
9:00
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
8:47
В Албании рассказали о беременности ИИ-министра
8:32
Гран-при Малайзии по мотогонкам стартовал с жесткой аварии

Сейчас читают

Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
Вырезали плод из утробы: беременная женщина стала жертвой зверского нападения
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео