Бум похудения: рынок средств для снижения веса в России бьет рекорды продаж

Рынок средств для снижения веса в России бьет рекорды продаж

Россияне стали активно скупать аналоги препарата «Оземпик». Продажи выросли почти в 3 раза.

Как выяснили «Известия», с начала года россияне купили почти 3,5 миллиона упаковок на сумму более 20 миллиардов рублей. Повышенный спрос связывают с появлением на рынке недорогих отечественных дженериков и интересом к средствам для снижения веса.

Эксперты отмечают — принимать такие препараты нужно только по назначению врача. Лекарство изначально было разработано для лечения сахарного диабета II типа. Но последние годы оно также стало использоваться для похудения. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка. К 2035 году его мировой объем может достичь 150 миллиардов долларов.

