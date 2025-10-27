Подросток на «Ладе» врезался в дерево в центре Москвы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Вместе с ним в автомобиле находились двое несовершеннолетних.

Подросток врезался в дерево в центре Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В центре Москвы произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя. По данным столичной прокуратуры, 15-летний подросток за рулем автомобиля «Лада Ларгус» в Балакиревском переулке врезался в дерево.

По словам самого водителя, причиной аварии стала ошибка при управлении — он перепутал педали газа и тормоза, из-за чего транспортное средство потеряло управление и выехало с проезжей части.

В результате ДТП травмы получили двое его пассажиров — 12-летний мальчик и 15-летняя девочка. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Прокуратура ЦАО взяла проверку обстоятельств случившегося под контроль и организовала надзор за соблюдением законодательства о защите прав несовершеннолетних. Проверяется, как подросток оказался за рулем и кто допустил нарушение.

Ранее в Петербурге семнадцатилетний студент на мотоцикле сбил шестилетнего мальчика, который играл неподалеку.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в реанимационное отделение. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

По предварительной информации, подросток управлял питбайком без соответствующих документов и нарушил правила движения, выехав на газон. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

