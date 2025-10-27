«Больше, чем с семьей»: Светлана Колпакова о значении МХТ для артистов

Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 34 0

Легендарный театр отметил 127-летие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Светлана Колпакова: с коллегами по МХТ встраиваем родственные отношения

Московский художественный театр имени Антона Павловича Чехова (МХТ) — это дом, а люди в нем — семья. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Светлана Колпакова на мероприятии в честь 127-летия данного храма искусств.

По ее словам, артисты проводят в театре бок о бок друг с другом, много времени, порой даже больше, чем с собственной семьей. Поэтому не удивительно, что стены становятся домом, а люди, который уже хорошо знакомы с коллегами, — по-настоящему родными.

По-другому в этой профессии, уверена Колпакова, жить не получится.

«Чтобы здесь существовать в радость и с вдохновением, надо выстраивать, я думаю, хорошие, доверительные, родственные отношения с коллегами, с друзьями. Потому что через силу этим делом заниматься невозможно. Только в радость», — подчеркнула актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Колпакова снялась в картине дебютанта по сценарию актрисы Паулины Андреевой.

Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

«Больше, чем с семьей»: Светлана Колпакова о значении МХТ для артистов
