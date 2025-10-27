Гимнастка Ангелина Мельникова вернулась в Москву после триумфа на ЧМ в Джакарте

Эфирная новость 36 0

Спортсменка выступила на соревнованиях впервые за четыре года.

Фото, видео: Терещенко Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская гимнастка Ангелина Мельникова вернулась в Москву после триумфальной победы в Джакарте. В аэропорту Шереметьево спортсменку встречали друзья, поклонники и даже музыканты.

Впервые за четыре года Мельникова выступала на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Индонезии с 19 по 25 октября. Там она завоевала золотую медаль в личном многоборье, стала первой в опорном прыжке. Серебро у спортсменки — в выступлениях на брусьях.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Глава государства охарактеризовал выступление гимнастки как триумфальное. Также он отметил, что победа стала замечательным подарком для болельщиков, тренеров, наставников, а также в принципе для всех, кто поддерживал Мельникову на пути к достижению.

Российский лидер заявил, что уверен в таланте и твердости характера гимнастки, которые помогут ей продолжить покорять новые спортивные вершины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

14:01
Путин и Токаев обсудили визит главы Казахстана в Россию
13:51
Злой паразит: Боня ответила раскритиковавшей ее дочь Веронике Степановой
13:47
«У парня ее дочери забрали обед»: мать пригрозила взорвать школу
13:42
Минфин меняет правила семейной ипотеки с февраля 2026 года
13:40
Гимнастка Ангелина Мельникова вернулась в Москву после триумфа на ЧМ в Джакарте
13:36
Под Оренбургом мужчина убил учительницу и посадил мертвое тело за руль

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео