Похвасталась фигурой: Меган Фокс вышла в свет впервые после рождения дочери

Наряд актриса выбрала откровенный.

Фото, видео: www.globallookpress.com/MJT; 5-tv.ru

Меган Фокс вышла в свет впервые после рождения дочери

Меган Фокс вышла в свет впервые после рождения дочери. Актриса появилась на публике в «голом» корсетном платье.

Необычный наряд она выбрала для спецпоказа фильма 2009 года «Тело Дженнифер», где сыграла главную роль. Корсет был расшит алыми нитями, а юбку украшали красные бусины. Образ Фокс завершила эффектным колье-чокером — тоже алого цвета.

Элементы имитировали капли крови и отсылали к истории ее героини. Реакция поклонников не заставила себя долго ждать — в сети моментально стали появляться восторженные комментарии. Фанаты восхищались роскошной фигурой Меган, которую она себе вернула спустя несколько месяцев после рождения ребенка.

