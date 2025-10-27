Минфин меняет правила семейной ипотеки с февраля 2026 года

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

Будет введен запрет для пар на оформление двух льготных ипотек — на каждого из супругов.

Как Минфин поменяет правила семейной ипотеки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минфин запретит брать льготные ипотеки на каждого из супругов с февраля 2026-го

С 1 февраля 2026 года Минфин России вводит запрет на оформление двух льготных ипотек на каждого из супругов.

По новым правилам, ипотечный кредит смогут оформить только оба супруга в одном договоре — один как заемщик, другой как созаемщик. Исключается участие третьих лиц, что закрывает возможность оформления жилья на «донора», не планирующего жить в квартире.

Ранее многие семьи брали по семейной ипотеке сразу две квартиры, которые затем сдавали в аренду, получая дополнительный доход за счет бюджетных средств.

Нововведения, по всей видимости, направлены на предотвращение злоупотреблений и обеспечение того, чтобы льготная ипотека использовалась исключительно для реального улучшения жилищных условий.

Кроме того, в Госдуме обсуждают введение дифференцированной процентной ставки: чем больше детей в семье - тем ниже ставка по семейной ипотеке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что россияне заранее получат зарплаты и пенсии в ноябре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

14:01
Путин и Токаев обсудили визит главы Казахстана в Россию
13:51
Злой паразит: Боня ответила раскритиковавшей ее дочь Веронике Степановой
13:47
«У парня ее дочери забрали обед»: мать пригрозила взорвать школу
13:42
Минфин меняет правила семейной ипотеки с февраля 2026 года
13:40
Гимнастка Ангелина Мельникова вернулась в Москву после триумфа на ЧМ в Джакарте
13:36
Под Оренбургом мужчина убил учительницу и посадил мертвое тело за руль

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео