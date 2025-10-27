Собянин: Парковка на улицах Москвы 3 и 4 ноября будет бесплатной

Это касается всех улиц города, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах действия динамического тарифа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.  

«Это касается всех улиц города, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах действия динамического тарифа», — написал мэр Москвы.

Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

