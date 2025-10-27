Что общего? Алена Бабенко сравнила Африку с Сибирью и Санкт-Петербургом

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 1 848 0

Актриса столкнулась с неожиданной особенностью сафари.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Актриса Алена Бабенко сравнила африканские пейзажи с Сибирью и Санкт-Петербургом

Африка напоминает Сибирь и окрестности Санкт-Петербурга. Об этом сообщила актриса Алена Бабенко в беседе с 5-tv.ru на открытии III Международного фестиваля «Африка».

По словам артистки, работа над фильмом «Моя Африка» проходила в Кейптауне и одном из известных сафари-парков. Участников съемок поразило разнообразие климата.

«Африка меня просто удивила разнообразной погодой. У нас была и жара, у нас был холод собачий, у нас был ливень», — отметила актриса.

Во время сафари команда столкнулась с неожиданной особенностью дикой природы: животных, вопреки ожиданиям, приходилось искать среди однотонных песочно-серых просторов. По словам артистки, именно это впечатление стало одним из самых сильных за время поездки.

«Мы были на съемочной площадке, организация была замечательная. С африканской стороны у нас было много людей, которые потрясающую работу у нас сделали», — добавила Бабенко.

Африканская команда, по словам актрисы, проявила искренность и готовность помочь в любой ситуации.

«Они народ просто удивительный. <…> Просто готовы все сделать себе. Такие прямо замечательные люди. Меня приятно удивляло», — резюмировала артистка.

Фильм «Моя Африка» был представлен в рамках открытия III Международного фестиваля «Африка».

