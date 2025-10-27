«Меня всю колбасит»: Мария Погребняк случайно выбросила часы Rolex

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 15 0

Звезда надеется найти украшение, пока мусорные контейнеры не вывезли.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Instagram*/crimyakutiaru; 5-tv.ru

Мария Погребняк случайно выкинула в мусорку свои дорогие часы Rolex

Блогер и многодетная мама Мария Погребняк случайно выкинула дорогие часы Rolex. Об этом экс-супруга футболиста Павла Погребняка рассказала в своих социальных сетях.

«Меня сейчас всю колбасит… Я просила маму положить часы, которые я хотела отвезти на чистку, чтобы их отполировали, в цумовский пакет… Она положила в другой, и этот другой я выбросила с мусоркой», — рассказала Мария.

Instagram*/crimyakutiaru

Погребняк торопилась на тренировку и впопыхах перепутала пакеты. Теперь знаменитость спешит домой, чтобы успеть забрать часы, пока мусорные контейнеры не вывезли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Погребняк пострадала от врачебной ошибки. Звезда пояснила, что ей был назначен препарат для очищения организма, однако дозировка оказалась неверной. Ошибочная доза вызвала сильное обезвоживание и экстремальное похудение.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

