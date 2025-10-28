«Хорошие, тихие»: соседи о задержанных за попытку похищения в Петербурге

В Петербурге ликвидирована банда, участники которой попытались заработать денег на заказных похищениях. Их первой жертвой мог стать футболист «Зенита» Андрей Мостовой. Следующей целью — предприниматель, за свободу которого потребовали десять миллионов рублей.

Можно предположить, что вымогатели — начинающие бандиты, им по 18 лет, но есть несколько деталей, на которые мы обратили внимание. Вот татуировки на теле этого подозреваемого. Цифры 1312 — это оскорбительное высказывание в адрес всех полицейских. Паутина на локте — верность принципам, булава — внутренняя сила. То есть стандартный набор начинающего последователя экстремистского движения тюремных романтиков.

И получается, что задержание совсем не случайно. Тему продолжит корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

На глазах у испуганных друзей и шокированных родителей одного за другим в зал суда заводят подозреваемых: это к ним домой накануне нагрянули сотрудники СОБР. 19-летний студент Морской академии и еще трое таких же молодых людей — теперь фигуранты сразу нескольких уголовных дел.

На видео 23 октября — предположительно они. В масках нападают на футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Мостового.

Все это произошло не где-то на окраине Петербурга, а на Крестовском острове — в престижном и, казалось бы, максимально безопасном районе Северной столицы. Здесь в основном малоэтажные дома бизнес-класса, дорогие магазины, просторный парк. И, конечно, множество видеокамер, которые и зафиксировали попытку похищения.

Полузащитнику «Зенита» повезло. Отбиться от похитителей ему помог знакомый, хоккеист Александр Гракун, с которым они встретились на улице незадолго до нападения. Все произошло настолько быстро, что драку не заметили ни сотрудники круглосуточного магазина, ни охрана соседнего жилого дома.

Через два дня злоумышленники напали уже на другого мужчину — бизнесмена и зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня. Надели на предпринимателя наручники, угрожали предметом, похожим на пистолет, требовали 10 миллионов рублей. Часть суммы — 210 тысяч — Селегень перевел сразу, еще часть суммы должна была вынести из дома его супруга.

Задержанные уверяют: друг друга не знают. Задание похитить человека получили в мессенджере от незнакомца из-за рубежа.

«В большинстве случаев он просто скидывал людей и говорил, что они как-то провинились», — утверждает подозреваемый на кадрах допроса.

Задержаны уже пятеро. Один из них, 27-летний житель Московской области, говорит, что вообще не догадывался, куда его отправляют. Недоумевают и друзья: мол, бедными эти студенты точно не были.

«У него все есть по факту, просто жажда легких денег произошла», — сказал друг задержанного Владислава Яковлева Егор Васильев.

Соседи тоже рассказывают о спокойных и вполне порядочных молодых людях.

«Нормальные, тихие, не шумят, не бузят, гостей не водят. Претензий нет, хорошие ребята», — поделилась соседка.

Зато в соцсетях: машины, оружие, черные капюшоны и закрытые лица. А на кадрах допроса видно обилие татуировок. Все это очень похоже на средний портрет тех, кто подрабатывает в даркнете, говорят эксперты.

«Можно встретить такую услугу, как похищение человека, пробив человека — узнать любую информацию о человеке, его передвижениях. Ну и встречаются достаточно радикальные — избить и тому подобное. Даже есть у тех, кто избивает, отдельное название — «спортики», — рассказал специалист по информационной и технической безопасности Сергей Трухачев.

При этом следователи подозревают: эпизодов похищения людей может быть куда больше.

«Сейчас мы будем искать лиц, которые пострадали от их преступных действий, и дальше будем работать. Я уверен, что этих эпизодов будет много, они будут различными, потому что в ходе следственных действий изъяты были пистолеты пневматические, наручники, маски — в общем, весь набор, который характерен для совершения именно этих преступлений», — объяснил следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Гаврилов.

Четверо задержанных свою вину в зале суда признали. Их отправили под стражу до конца декабря.

