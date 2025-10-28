Рассекречены новые данные о зверствах украинских националистов, которые вступили в ряды печально известной дивизии CC «Галичина».

Ее участники проводили карательные операции против мирного населения: отбирали продукты и ценности, сжигали деревни, устраивали массовые расстрелы. На допросе один из захватчиков признается, что в 1944-м убил полсотни человек, в том числе детей — просто потому, что командир назвал их «партизанами».

При этом никто даже не попытался привести доказательства. Гитлеровцы зверствовали на территории Украины больше трех лет. Освободили эти земли ровно 81 год назад. За время оккупации от рук карателей погибли около восьми миллионов человек.

Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле было сосредоточено до половины всех советских войск.

За этот период Красная армия провела 15 наступательных операций — 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.

