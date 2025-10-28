Песков назвал тревожными данные СВР о намерении Франции ввести войска на Украину

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 143 0

Это не первые иностранцы, противостоящие России в конфликте с Украиной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Информация, предоставленная Службой внешней разведки России (СВР) о том, что Франция собирается усилить ВСУ своими военными — тревожная. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Представитель Кремля назвал данные СВР тревожными, но подчеркнул, что это не первые иностранцы в зоне СВО.

«С другой стороны, наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем. Наши военные продолжат выполнять свою работу», — отметил Песков.

По данным СВР, президент Франции Эммануэль Макрон дал указания генеральному штабу французских вооруженных сил начать подготовку контингента численностью около двух тысяч человек. Эти военные должны прийти на помощь Киевскому режиму.

Большую часть отправленных в Незалежную людей составят штурмовые подразделения Французского иностранного легиона. Там служат солдаты из стран Латинской Америки.

Эти подразделения уже проходят интенсивную боевую подготовку на границе Украины и Польши.

Ранее 5-tv.ru писал о Макроне,  который заявил про планы Франции и ЕС усилить давление на Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:57
Специалиста по техобслуживанию придавило насмерть писсуаром
14:55
Фильм «Красный шелк» получил две награды на кинофестивале в КНДР
14:50
«Под фонограмму не пою»: Лев Лещенко ответил на слухи о своем здоровье
14:46
«Выпрыгнул в окно»: женщина застала рабочего за изнасилованием ее 11-летней дочери
14:44
Перепутала рычаг: ошибка стюардессы в США обошлась авиакомпании в миллионы
14:29
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего

Сейчас читают

На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов
Сердце советского кино, которое остановилось слишком рано: судьба Натальи Гундаревой
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео