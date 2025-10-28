ВС РФ в Красноармейске полностью зачистили от ВСУ микрорайон Троянда
Также наши войска продолжают сжимать кольцо окружения в районе Купянска.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
Российская армия в Красноармейске полностью зачистила от боевиков Вооруженных сил Украины микрорайон Троянда. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным военного ведомства, все произошло во вторник, 28 октября. ВС РФ предприняли наступательные действия и полностью зачистили микрорайон в городе Красноармейск Донецкой Народной Республике (ДНР).
Уточняется, что враг в очередной раз понес потери и был вынужден отступить.
Тем временем, как добавили в Министерстве обороны РФ, в самом населенном пункте, Красноармейске, продолжаются ожесточенные бои. Российские военные взяли боевиков ВСУ в кольцо.
«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала», - говорится в сообщении Минобороны.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что наши войска перерезали все пути снабжения ВСУ в Красноармейске. По его словам, ВС РФ уже освободили большую часть города.
Ранее, писал 5-tv.ru, российская армия освободила три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях.
