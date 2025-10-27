Вооруженные силы (ВС) РФ освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России в рамках ежедневной сводки о ходе специальной военной операции (СВО).

Все три населенных пункта были освобождены усилиями подразделений группировки войск «Восток». Они продвинулись в глубину обороны противника, а также нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевики потерял до 300 сослуживцев в зоне ответственности группировки ВС РФ, а также боевую бронированную машину, 17 автомобилей и склад материальных средств.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.