Госдума утвердила закон о призыве в течение календарного года

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Изменения вступят в силу с января.

Призыв в течение календарного года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Государственная Дума России на пленарном заседании утвердила в третьем, окончательном чтении закон о проведении призыва на военную службу в течение календарного года.

Согласно принятому документу, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. При этом отправка военнообязанных, не пребывающих в запасе, к месту прохождения службы будет проходить дважды в год — весной, с 1 апреля по 15 июля, и осенью, с 1 октября по 31 декабря.

Также в законе уточняется, что срок явки гражданина по повестке не должен превышать 30 дней с момента размещения уведомления в соответствующем реестре.

Отдельные изменения касаются работы военных комиссариатов. Теперь они смогут выдавать выписки из реестра воинского учета. Эти документы смогут получить как те, кто впервые встает на учет, так и граждане, уже состоящие или обязанные встать на него.

Инициаторами законопроекта стали глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. По словам Картаполова, закон необходим для систематизации и оптимизации работы военкоматов, чтобы сделать процесс учета и призыва более прозрачным и управляемым.

