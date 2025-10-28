Агент Глеба Калюжного опроверг слухи о дедовщине в армии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 74 0

Актер служит в обычном режиме и не сталкивался с какими-либо притеснениями.

Что происходит с Калюжным в армии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Глеб Калюжный проходит срочную службу без нарушений и инцидентов, сообщил агент артиста Григорий Сухов. По его словам, служба проходит в штатном режиме, без давления или конфликтов со стороны сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что артист, проходящий службу в Семеновском полку, якобы стал жертвой дедовщины. В публикациях утверждалось, что к нему могли возникнуть претензии из-за известности и «звездного статуса».

По данным агентства, эта информация не соответствует действительности. Калюжный находится в армии на общих основаниях, выполняет все обязанности и несет службу наравне с другими призывниками.

Калюжный, знакомый зрителям по фильмам и сериалам «Вампиры средней полосы», «Челюскин. Первые», «За полчаса до весны» и «Красный шелк», сообщил, что принял военную присягу спустя два месяца после начала срочной службы в рядах Вооруженных сил России.

В беседе с 5-tv.ru артист поделился впечатлениями от армейской жизни и отметил, что быстро адаптировался к установленному распорядку. По словам 26-летнего актера, он без труда соблюдает режим, доволен питанием и даже немного прибавил в весе. Калюжный подчеркнул, что чувствует себя уверенно и спокойно, несмотря на то, что теперь его повседневность далека от привычного творческого ритма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:01
Умер звезда мыльных опер Эктор Ногера
17:55
Столичная прокуратура обнаружила квартиру с горами мусора и девятью кошками
17:49
Многократную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон обвинили в нескольких кражах
17:33
Рюмин представил в Совете Федерации результаты работы Группы «Россети»
17:25
Лавров: страны НАТО убеждают США отказаться от мирной инициативы по Украине
17:19
«Беспощадная болезнь»: каким Роман Попов остался в памяти Антона Богданова

Сейчас читают

На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов
Сердце советского кино, которое остановилось слишком рано: судьба Натальи Гундаревой
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео