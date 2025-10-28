«Беспощадная болезнь»: каким Роман Попов остался в памяти Антона Богданова

Роман Попов остался в памяти актера Антона Богданова добрым и веселым человеком

Актер Роман Попов был добрым, веселым и ответственным человеком. Так своего коллегу охарактеризовал актер и режиссер Антон Богданов в беседе с 5-tv.ru. По словам артиста, Попов мужественно боролся с болезнью до самого конца.

«Хороший, веселый парень. Он снимался у меня в детской картине. Очень ответственный, шабутной, очень добрый парень. Но, к сожалению, беспощадная болезнь», — поделился Богданов.

Как сообщалось ранее, Роман Попов скончался в возрасте 40 лет. В 13:15 у артиста остановилось сердце. Он боролся с рецидивом рака головного мозга, впервые диагностированным еще в 2018 году. Тогда врачам удалось добиться ремиссии, однако весной этого года болезнь вернулась и развивалась стремительно.

Рецидив сопровождался тяжелыми осложнениями — опухоль лишила актера зрения на правый глаз и повлияла на подвижность левой стороны тела. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, семья Попова вынуждена была выставить на продажу трехэтажный дом, построенный за последние годы. Несмотря на усилия врачей, болезнь оказалась сильнее.

Роман Попов прославился благодаря роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». В его фильмографии — десятки проектов, а также участие в юмористических шоу. Коллеги вспоминают артиста как добродушного, искреннего и всегда готового помочь человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.