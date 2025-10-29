«Дежурила скорая на площадке»: Бурунов рассказал о силе воли и профессионализме Романа Попова

Бурунов почтил память коллеги Романа Попова

Актер Сергей Бурунов высказался о смерти своего коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» Романа Попова, сыгравшего наивного весельчака Игоря Мухича. По словам артиста, при первом знакомстве он не отнесся к Попову серьезно, так как не видел в нем настоящего актера — только резидента известного комедийного шоу. Не ждал работы на равных и больших успехов, но ошибся.

«Я всегда настороженно отношусь к непрофессиональным людям в кино. Но к моему удивлению, к приятному, Рома оказался очень реактивным, очень пластичным и очень быстро в эту систему встроился. И достаточно профессионально, хочу сказать. И работал он блистательно», — написал Бурунов в личном блоге.

По словам артиста, Попов продемонстрировал ему и всей команде проекта невероятную силу воли. Он тяжело болел, плохо себя чувствовал, но все равно приходил на смену в любое время дня и ночи. Рядом дежурила бригада скорой помощи, потому что состояние здоровья было шатким, и в любой момент могла потребоваться поддержка врачей.

«Когда уже видно, что ему было плохо. И дежурила скорая на площадке… Я низко кланяюсь ему за такую силу воли. И за такую преданность делу. Это вот прям подвиг настоящий. Многим бы поучиться этому, такому отношению к делу. Поэтому, конечно, незабываемо было. И больно, и страшно. И в то же время вызывало восхищение и уважение к этому человеку», — отметил актер.

Роман Попов через боль разыгрывал смешные сцены, но за каждым веселым дублем стояло преодоление. Сказав свою реплику, он уходил к медикам, получал необходимую помощь и возвращался. Все коллеги видели, как ему плохо, но оставалось только наблюдать и надеяться на улучшения. Увы, надежды были напрасными.

«Он был удивительной силы воли человек. Жизнерадостный очень. Позитивный. Светлая ему память!» — пишет Бурунов.

Роман Попов ушел из жизни 28 октября, остановилось сердце, ему было 40 лет. В течение нескольких месяцев он боролся с рецидивом опухоли головного мозга, которую впервые диагностировали в 2018 году. Врачам удалось добиться ремиссии, но весной нынешнего года болезнь вернулась и начала агрессивно атаковать.

Из-за опухоли мозга Попов ослеп на правый глаз, была нарушена подвижность левой стороны тела. Расходы на лечение были колоссальными, ему пришлось выставить на продажу свой трехэтажный дом. Он попал в больницу 11 октября в тяжелом состоянии — после операции впал в кому. Спасти актера не удалось. У него остались жена, сын и две дочери, младшей девочке шесть лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, актер Александр Петров высказался о смерти Попова и назвал его примером настоящего мужчины.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.