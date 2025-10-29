В секторе Газа после израильских атак погибли 11 человек

В результате удара Израиля по жилому дому в Газе пострадали еще четыре человека, включая грудного ребенка.

Зачем Израиль наносит удары по сектору Газа после перемирия

Фото: Reuters/Stringer

В секторе Газа в результате израильских атак 29 октября прогибло 11 человек. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что на данный момент число погибших в результате сегодняшних ударов Израиля по различным районам Газы достигло 11 человек. При этом восточная часть анклава также подверглась серии массированных атак.

Ранее в этот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился о проведении новых ударов по сектору Газа. Как уточнили в его канцелярии, решение было принято после консультаций по вопросам безопасности.

Кроме того, телеканал Al Araby сообщил о гибели двух человек в результате удара Израиля по жилому дому в Газе. Пострадали еще четыре человека, включая грудного ребенка.

Ранее, писал 5-tv.ru, ЦАХАЛ нанес точечный удар по центру сектора Газа. Целью израильской армии, согласно заявлению, была ликвидация палестинского радикала. По версии израильской стороны, он намеревался в скором времени совершить атаку против войск ЦАХАЛ.

