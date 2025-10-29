В Кремле оценили шаги США к урегулированию конфликта между КНДР и Южной Кореей

Дональд Трамп обещал положить конец конфликту на Корейском полуострове

Москва приветствует шаги Вашингтона в направлении урегулирования конфликта между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Готовы приветствовать любые шаги в этом направлении», — отметил официальный представитель Кремля.

Глава Белого дома в рамках встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Меном обещал разрешить конфликт на Корейском полуострове. Трамп считает, что регион находится в состоянии войны, но нужно искать пути решения ситуации. Он дал обещание заняться этим вопросом.

КНДР ранее запустила нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. В ответ военные силы Южной Кореи повысили мониторинг ракетной обстановки и перешли в состояние постоянной боевой готовности. При этом Южная Корея находится в контакте с Японией и США.

