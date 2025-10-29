ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

В Минобороны рассказали об успехах российской армии.

ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках сводки о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ предприняли наступательные действия и полностью зачистили микрорайон в городе Красноармейск Донецкой Народной Республике (ДНР).

В самом Красноармейске продолжаются ожесточенные бои. Российские военные взяли боевиков ВСУ в кольцо.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что наши войска перерезали все пути снабжения ВСУ в Красноармейске. По его словам, ВС РФ уже освободили большую часть города.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

