Международный научно-образовательный салон стартовал в Петербурге

Три дня на его площадке будут проводиться мастер-классы и лекции для школьников, абитуриентов и молодых специалистов.

Большое событие для российского образования и науки. В Северной столице стартовал Международный салон. Особое внимание здесь уделят школьникам, абитуриентам и молодым специалистам.

Три дня для них будут проводить мастер-классы, лекции, профессиональные консультации. Эксперты расскажут, как заработать во время учебы, эффективно подготовиться к ЕГЭ. А также как сделать новые технологии, в том числе нейросети — своими помощниками.

Ранее 5-tv.ru писал, что предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) может войти в перечень для сдачи ЕГЭ. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на форуме учителей истории и обществознания. Предмет начнут преподавать в школах с 1 сентября 2026 года

Глава ведомства не уточнил, будет ли ДНКР выделен в отдельный экзамен, или же блоки предмета включат в экзамены по истории или обществознанию.

