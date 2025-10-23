Предмет «Духовно-нравственная культура России» могут включить в ЕГЭ

Преподавать его начнут в школах с 1 сентября 2026 года.
Предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) может войти в перечень для сдачи ЕГЭ. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на форуме учителей истории и обществознания. Предмет начнут преподавать в школах с 1 сентября 2026 года
Глава ведомства не уточнил, будет ли ДНКР выделен в отдельный экзамен, или же блоки предмета включат в экзамены по истории или обществознанию.
Ранее 5-tv.ru писал, что основной целью преподавания ДНКР в школах является формирование у детей мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. На уроках по данному предмету ученики будут изучать жизнь и взгляды выдающихся личностей: ученых, государственных, общественных, культурных и военных деятелей, в том числе и героев СВО.
