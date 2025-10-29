Мал, да удал: Путин рассказал о ключевом преимуществе «Буревестника»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 66 0

Президент России сравнил ядерную установку нового вооружения с реакторами подлодок.

Главное преимущество ракеты «Буревестник»

Фото: www.globallookpress.com/Saeed Qaq

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин назвал ракету «Буревестник» прорывом в обороноспособности и в науке России

Главное преимущество ракеты «Буревестник» заключается в том, что ее ядерная силовая установка при той же мощности, что и у реактора атомной подлодки, в тысячу раз меньше. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками специальной военной операции, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.

Российский лидер отметил, что ядерный реактор, установленный на ракете, способен запускаться всего за несколько минут, что делает его одним из самых технологичных в мире.

Путин также сообщил, что разработки, использованные при создании Буревестника, планируется применить в рамках лунной программы. Электронные системы, созданные для этой ракеты, уже нашли применение в космических проектах.

По словам президента, потенциал ядерных технологий, задействованных в «Буревестнике», не ограничивается военной сферой. Россия намерена использовать их и в народном хозяйстве, что позволит укрепить как обороноспособность страны, так и научный потенциал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
Знаменитый актер Костас Сморигинас скончался в возрасте 72 лет
15:47
Не ожидала: Айза выходит замуж в третий раз
15:40
Баллистические ракеты «Сармат» скоро встанут на боевое дежурство
15:40
Манка против перловки: как на здоровье влияют быстрые и медленные углеводы
15:32
Путин: Россия готова впустить иностранные СМИ в зону окружения
15:21
«Абсолютно кайфую»: Успенская рассказала об отношениях с алкоголем

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Курение убивает: в Ленобласти женщина сгорела заживо из-за непотушенной сигареты
Новогодняя сказка и не только: какие фильмы с Романом Поповым выйдут посмертно
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео