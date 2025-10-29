Мал, да удал: Путин рассказал о ключевом преимуществе «Буревестника»

Путин назвал ракету «Буревестник» прорывом в обороноспособности и в науке России

Главное преимущество ракеты «Буревестник» заключается в том, что ее ядерная силовая установка при той же мощности, что и у реактора атомной подлодки, в тысячу раз меньше. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками специальной военной операции, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.

Российский лидер отметил, что ядерный реактор, установленный на ракете, способен запускаться всего за несколько минут, что делает его одним из самых технологичных в мире.

Путин также сообщил, что разработки, использованные при создании Буревестника, планируется применить в рамках лунной программы. Электронные системы, созданные для этой ракеты, уже нашли применение в космических проектах.

По словам президента, потенциал ядерных технологий, задействованных в «Буревестнике», не ограничивается военной сферой. Россия намерена использовать их и в народном хозяйстве, что позволит укрепить как обороноспособность страны, так и научный потенциал.

