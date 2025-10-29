«Как всегда зажал»: почему Киркоров ничего не подарил Баскову на день рождения

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 54 0

Золотой голос страны Николай Басков в этом году не стал широко отмечать личный праздник, поскольку готовится в 2026-м к громкому юбилею.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Киркоров пояснил причину отсутствия сюрприза от него на праздник Баскова

Народный артист России Николай Басков не стал проводить свой день рождения в этом году, поэтому его близкие друзья не смогли вручить ему подготовленные подарки. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал народный артист РФ Филипп Киркоров на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

По словам исполнителя, у Баскова нашлась причина для того, чтобы не праздновать в кругу близких. Оказалось, золотой голос страны готовится к громкому юбилею в 2026 году.

«Я еще подарю, потому что он, как всегда, зажал день рождения. Но сказал, что он готовится к своему юбилею. И вот сохраним все эти подарки, накопим денежку и подарим ему все на 50 лет», — пояснил Киркоров.

К тому же он с иронией добавил, что без праздника нет и сюрприза.

«Раз он зажал день рождения, то и подарка ему тоже не будет», — отметил певец.

Помимо этого, артист признался, что Басков очень близок ему, поэтому для него ничего не жалко в качестве презента.

«А так я бы с ним поделился всем. Это мой близкий друг. Но размерчики, к сожалению, у нас разные», — пояснил звездный собеседник.

