Дело актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков направили в суд
Дата начала рассмотрения еще не определена.
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Уголовное дело о контрабанде наркотиков против актрисы Аглаи Тарасовой направили в суд для рассмотрения. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, дело рассмотрит Домодедовский суд. Дата проведения слушания в данный момент неизвестна.
До этого в МВД сообщали, что Тарасову задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом 28 августа. Внутри курительного аппарата обнаружили 0,38 грамм масла каннабиса. В дальнейшем следствие предъявило актрисе обвинение по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.
При этом Домодедовский суд Подмосковья избрал Тарасовой запрет определенных действий. Так, ей нельзя выходить из места жительства ночью, а также пользоваться средствами связи, без учета вызова экстренных служб.
В суде Тарасова заявляла, что «совершила большую ошибку», раскаиваясь. Знаменитость просила избрать ей запрет определенных действий, та как она содержит бабушку и дедушку. В сентябре у звезды должны были начаться съемки в трех кинокартинах.
Ранее, писал 5-tv.ru, адвокат Жорин рассказал о судьбе задержанной с наркотиками в Домодедово Тарасовой.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
100%
Нашли ошибку?