Прокурор может пойти на встречу: Жорин рассказал о судьбе задержанной с наркотиками в Домодедово Тарасовой

Дарья Бруданова
В сентябре должны стартовать три проекта с участием актрисы.

Все хорошо? Сможет ли Аглая Тарасова работать при запрете определенных действий

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

Адвокат Жорин: Аглая Тарасова сможет работать днем и не допоздна

В сентябре стартуют сразу три проекта с участием актрисы Аглаи Тарасовой, недавно задержанной в аэропорту Домодедово при перевозке наркотических средств. До 3 ноября актриса будет жить в особом режиме: ей запрещено пользоваться связью, кроме экстренных вызовов, и выходить из дома с полуночи до шести утра. Адвокат Сергей Жорин рассказал Woman.ru, как эта мера повлияет на ее работу.

По его словам, он не может обсуждать конкретное дело. Однако, в целом, заметил Жорин, запрет определенных действий означает, что человек обязан строго выполнять перечень ограничений, которые указал суд.

«Если речь идет о ночном запрете выходить из дома, днем можно работать и ездить на съемки», — пояснил Жорин.

Поездки в другой регион и отступление от «комендантского часа» тоже возможны. Правда, для этого нужно получить специальное разрешение, которое выдает следователь. По словам адвоката, очень часто в подобных ситуациях прокурор идет навстречу обвиняемому.

Если Аглая Тарасова будет нарушать режим самостоятельно, то есть риск и вовсе лишиться свободы. Допустим, в случае, когда артистка задержится на съемках и поздно вернется домой, ей сначала ужесточат меру, к примеру, назначат домашний арест.

«Исполнение меры контролирует уголовно-исполнительная инспекция ФСИН, нередко с применением электронных браслетов. Но не факт, что сейчас актриса носит браслет», — добавил Жорин.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как Аглая Тарасова оказалась в шаге от краха карьеры.

