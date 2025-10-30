Си Цзиньпин: развитие Китая и США не противоречат друг другу

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 92 0

Пекин и Вашингтон должны укреплять дружеские и партнерские отношения.

Какие отношения у Китая и США

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Развитие Китая не противоречит идее «Сделаем Америку вновь великой», которой придерживается президент США Дональд Трамп. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским лидером в южнокорейском Пусане, его цитирует агентство Xinhua.

Китайский политик выразил готовность укреплять основу взаимовыгодных связей, а также отметил, что Пекин и Вашингтон должны сохранить дружеские и партнерские отношения и могут параллельно добиваться значимых достижений к взаимной пользе и общему развитию.

Ранее глава КНР заявил, что достигнутое на торговых переговорах между Пекином и Вашингтоном взаимопонимание позволило сформировать благоприятные условия для личной встречи с Трампом. Председатель отметил укрепление экономических связей Китая и США, а также признал вклад американского лидера в урегулирование конфликта в секторе Газа.

Ранее отношения между странами были отмечены взаимной экономической напряженностью. Трамп заявил о возможном введении 100-процентных пошлин на китайские товары, однако позже выразил готовность смягчить торговую политику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

