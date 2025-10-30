Трамп заявил о немедленных изменениях в программах ядерных испытаний в США

Успехи нашего Минобороны настолько впечатлили Запад, что Дональд Трамп по пути на встречу с Си Цзиньпином внезапно заявил: США немедленно меняют свои программы ядерных испытаний. Но несмотря на грозную формулировку, даже в самих Штатах считают эти слова скорее блефом. Ведь для реализации фантазий американского президента может понадобиться до трех лет.

За тем, что происходило в Пусане, наблюдал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Пока под Кенчжу полиция перекрывает дороги, в кадре вертолет американского президента. Он в сопровождении Апачи, направляется на авиабазу США в Корее. С Си Цзиньпином Трамп хочет переговорить без лишних глаз.

Главной темой переговоров здесь, в Корее, должны были стать тарифные войны. Но Трамп в своей эксцентричной манере выдал совсем другую первую новость — Америка может возобновить испытания ядерного оружия. Какая уж тут разрядка.

Испытание оружия массового поражения США не проводили с 1992 года. Губернатор Невады, где находится ядерный полигон, уже протестует. Но что до до этого мировотворцу Трампу.

«Все проводят ядерные испытания. У нас больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было. Поэтому думаю, будет уместно, если мы тоже это сделаем», — заявил Трамп.

Чтобы там ни говорил Трамп, самые большие запасы ядерного оружия сегодня находятся в России — 5580 боеголовок. У США меньше — 5044. Тут вообще не очень понятно, как это заявление коррелирует с намерением наших стран продлить ДСНВ — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Я хотел бы увидеть денуклеаризацию. Нас мало — тех, у кого много ракет. Россия, США, Китай. Сокращение наших ядерных вооружений стало бы отличным событием», — продолжил Трамп.

Как и где будут проходить ядерные испытания, журналистам Трамп отвечать отказался. Это такой стиль современной американской политики — задирать ставки и потом давить на партнеров. В случае с тарифными войнами не получилось. Экспортные пошлины для Китая снижают сразу вдвое.

«Си Цзиньпин — великий лидер великой страны! Я думаю, теперь у нас будут фантастические отношения, и это надолго», — заявил американский президент.

«Приятно поговорить с вами снова. Мы не виделись уже много лет. Хотя трижды созванивались в этом году. Я рад, что наши экономические команды пришли к соглашению», — отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

А как же угрозы запретить Китаю покупать российские нефть и газ? В Вашингтоне о них уже не вспоминают. Китай обслуживает американские «Боинги», танкеры и компьютеры. Поставки редкоземельные металлов, которые Китай блокировал в ответ на американские тарифы, теперь возобновляют.

Азия Америке оказалась все же не по зубам. ВВП одного Китая на семь триллионов больше ВВП США. Что уж говорить о всей организации ШОС и БРИКС, что вместе составляют большую часть мировой экономики»

Растущая экономика Азии и России давно беспокоит Белый Дом. И тут у каждого свой стиль работы — пока в США придумывают и отменяют тарифы, мы на полях АТЭС проводим переговоры с Малайзией, Вьетнамом, Камбоджей, Сингапуром.

«Мир становится гораздо более устойчивым. Финансовые взаиморасчеты в этом плане гораздо более независимы от отдельных монополий или от отдельных стран. И, действительно, они становятся монополярными», — отметил замглавы правительства РФ Алексей Оверчук.

Тарифными войнами Трамп чуть не обрушился американский рынок: оттого он и колесит по всему Востоку, спешно отыгрывая все свои тарифы назад. Как и бы и заявлениями о ядерном оружие не вышло чего-то подобного.

